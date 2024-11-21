櫃買：債券ETF規模月底衝3兆

櫃買中心副總經理李淑暖昨（20）日指出，債券ETF目前規模已經來到2.97兆元，今年來有20檔追募，61次追募額度達1.31兆元。目前債券規模在世界主要交易所排名第六，11月底前規模有機會衝上3兆元。

李淑暖表示，債券ETF目前有85檔，規模已達2.97兆元，另有十檔指數申請通過，今年底規模要到3兆元應該沒問題，且有機會提前達到。目前櫃買中心債券ETF規模約906億美元，在全球排名第六名。

債券ETF不僅規模成長迅速，成交日均值也擴增，達到137.99億元，且自然人占比大幅成長。過去在2021年以前，債券ETF交易以機構法人為主，不過目前自然人的交易金額與機構投資人相比，約為四比六。

推動優質企業上（興）櫃方面，截至11月19日，申請上櫃及申請登錄興櫃家數分別為34家及74家，今年目標是24家及47家，已達標。