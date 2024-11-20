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邦睿生技11月21日展開競拍！預計12月6日掛牌上市

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

邦睿生技（6955）股票初次創新板上市案（IPO），預計11月21日至25日展開上市前競拍投標，競拍張數為1,725張，最低投標價格每股96.43元，並將在11月27日開標，採美國標方式競拍，股票上市掛牌日預計為12月6日。

臺灣證券交易所明年初擬全面取消合格投資人限制，並開放信用、借券及盤中零股交易等多元工具，邦睿生技於掛牌上市後，明年可望受惠此開放政策，在業績持續成長帶動下，將可吸引更多投資人參與。

邦睿生技搭上人工生殖產業快速蓬勃發展的浪潮，全自動的AI精子品質分析檢測儀，採用世界獨創並取得專利的微型化高畫質自動對焦顯微鏡頭、整合機構電子軟硬體平台，以及AI人工智慧演算法等，並搭配世上第一款光學級「精子檢測試片」，能簡單快速準確又標準化的產出精子品質檢測報告。

此外，邦睿生技進階的「精子DNA碎片檢測試劑套組」可正確判讀男性生育指標，「精子優選器」明顯增加優質精子的回收率提升了人工輔助生育（ART）人工受孕的成功率。以破壞式的創新研發技術開發產品，設計概念以智慧化、自動化、標準化為初心，能讓使用者操作簡單、使用便利快速上手。

邦睿生技自2022年營收突破1億元成功轉虧為盈後，今年前三季營收達1.6億元，已追平去年一整年的銷售額，前三季每股純益（EPS）2.28元，大幅超越去年一整年的1.51元，今年前十月累計營收1.77億元，年增44.27%，營運動能持續增溫，未來業績成長可期。

營收 生技 競拍

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