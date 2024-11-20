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皇家可口26日登錄興櫃 對未來營運成長有信心

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
皇家可口20日舉行興櫃前法人說明會，主要經營冰品及急凍熟麵產品，經營團隊看好業績穩健成長，全年營收、獲利有望創新高。記者黃淑惠／攝影
皇家可口20日舉行興櫃前法人說明會，主要經營冰品及急凍熟麵產品，經營團隊看好業績穩健成長，全年營收、獲利有望創新高。記者黃淑惠／攝影

皇家可口（7791）將於11月26日登錄興櫃，20日舉行興櫃前法人說明會，主要經營冰品及急凍熟麵產品。董事長周明芬表示，南僑（1702）的杜老爺冰品研發能力強勁，主力產品都進軍B2B（企業市場），合作的業者最少2.5萬家店，可以改變淡旺季的影響，業績穩健成長，全年營收、獲利有望創新高。

南僑投控轉投資子公司皇家可口主要經營冰品及急凍熟麵研發、製造及銷售，2024年上半年後純益2.36億元，每股稅後純益3.33元，已經接近2023年全年每股稅後純益3.66元。

皇家可口去(2023)年冰品及急凍熟麵二大引擎營收達21.8億元，雙雙創下營運新高，今(2024)年上半年冰品及急凍熟麵營收達12.55億，年增16%以上。

周明芬指出，目前急凍熟麵B2B客戶在餐飲通路有超過25,000個客戶，至於B2C的販售據點超過12,000家；目前中壢廠有2條產線，因應市場需求日增，規劃第三條生產線，預計2025年第三季投產。

南僑集團秉持誠信，永續經營，而皇家可口的核心競爭力在於洞察掌握市場消費趨勢，持續高水平的研發及創新能力，同時建立產品差異化、保持品質穩定性及擅長市場行銷，創造全面性綜合效益。

近年冰品事業營運效率亦同步提升，霜淇淋與便利商店合作外，也是眾多餐飲業者霜淇淋產品的首選。包括旗下礦世奇派雪糕、杜老爺甜筒冰淇淋、杜老爺冰淇淋、情人果脆冰棒等，皆是家喻戶曉的長青暢銷產品，今年推出新產品杜老爺金沙鹹蛋黃冰淇淋、藍莓優格雪糕等，成功為品牌注入活力。

皇家可口去年冰品及急凍熟麵二大引擎營，皇家可口的冰品及急凍熟麵銷售市場均包含B2B及B2C，銷售據點遍及全台百貨超市、生鮮量販、便利超商、連鎖餐飲、主題樂園、牛排速食店、五星級飯店、團膳空廚等，公司以主食及副食的雙產品線定位策略，提高市場滲透率，也讓客戶群的延伸取得綜效。

皇家可口董事長周明芬分析，核心競爭力在於洞察掌握市場消費趨勢，持續高水平的研發及創新能力，同時建立產品差異化、保持品質穩定性及擅長市場行銷，創造全面性綜合效益。記者黃淑惠／攝影
皇家可口董事長周明芬分析，核心競爭力在於洞察掌握市場消費趨勢，持續高水平的研發及創新能力，同時建立產品差異化、保持品質穩定性及擅長市場行銷，創造全面性綜合效益。記者黃淑惠／攝影
皇家可口將於11月26日登錄興櫃，20日舉行興櫃前法人說明會。記者黃淑惠／攝影
皇家可口將於11月26日登錄興櫃，20日舉行興櫃前法人說明會。記者黃淑惠／攝影

冰品 營收 餐飲業

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