新助聽器追加訂單助攻 合世明年拚營收占比逾10%

醫材製造廠商合世生醫首創的開放式不塞耳助輔聽器今年8月在台上市，董事長楊國和表示，新助聽器占比目前占3%，目前持續洽談通路，明年新助聽器營收占比力拚10%以上。

合世生醫今天舉辦媒體交流會。合世生醫董事長楊國和表示，今年前3季營收比重，血壓器超過6成，其次是呼吸治療的霧化器，而新助聽器產品在今年8月開始出貨，因不採取戴久不舒服的傳統耳塞式，價格也比傳統助聽器要低。

今年前3季新助聽器產品營收就占了3%，10月已追加第2批，持續洽談通路中，11月已在德國醫材展亮相，明年新助聽器營收占比力拚10%以上。

他表示，新助聽器今年和明年上半年仍會著重台灣市場，接著將會外銷至歐美市場；另外，霧化器產品今年前3季成長超過10%，明年因有新客戶，業績有望成長2位數。

合世在2019年投資越南子公司，2021年越南子公司正式量產出貨，楊國和表示，原本擔心越南的生產品質，後來發現不良率和客訴都比在中國大陸生產要低，因此移轉至越南生產出貨比例將拉高至7成。

骨科醫材廠商台微醫今天宣布完成新台幣2.7億元私募增資，此輪私募由亞美登健康科技創投 （AmedVentures） 領投，長期投資夥伴鐿鈦科技鐿共同參與投資。

台微醫表示，微創骨科醫材產品在台灣達到100%醫學中心覆蓋率，此次募得資金將用於強化台微醫產品於歐美市場的拓展，特別是其「脊固立椎體可擴張強化系統（Tripod-Fix）」深化布局歐洲市場及拓展美國市場。

台微醫也表示，此次私募的亮點，將是建立歐洲銷售團隊，為了持續讓海外市場成長，台微醫將在德國設立銷售團隊，達成Tripod-Fix在歐洲脊椎塌陷機械植入物市場的10%市占率，以及脊椎融合市場的5%市占率的長期目標，預計歐洲市場將有機會為台微醫帶來營收增長與獲利提升。

另外，台微醫將透過與美國臨床醫師合作，並將透過投資、授權、共同開發方式，篩選出符合高成長市場趨勢、市場規模大產品，切入全球醫療器材最大消費國美國市場。