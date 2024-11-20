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久昌12月4日每股138元掛牌上櫃 若抽中有望賺3.8萬元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台灣最大霍爾（Hall） IC供應商久昌 (6720) 預計12月4日掛牌上櫃，每股承銷價138元，公開申購將在11月22~26日辦理，以20日興櫃價格176元計算，若是抽中有機會獲利38,000元，報酬率27.53%。示意圖。記者余承翰／攝影
台灣最大霍爾（Hall） IC供應商久昌 (6720) 預計12月4日掛牌上櫃，每股承銷價138元，公開申購將在11月22~26日辦理，以20日興櫃價格176元計算，若是抽中有機會獲利38,000元，報酬率27.53%。示意圖。記者余承翰／攝影

台灣最大霍爾（Hall） IC供應商久昌 (6720) 預計12月4日掛牌上櫃，每股承銷價138元，公開申購將在11月22~26日辦理，以20日興櫃價格176元計算，若是抽中有機會獲利38,000元，報酬率27.53%。

久昌競價拍賣20日開標，競拍張數2,280張，最低得標價格155.71元，最高得標價格172.8元，得標加權平均價格160.55元；公開申購將在11月22~26日進行，承銷張數620張，11月28日抽籤。

久昌2011年成立，主要產品為霍爾 IC，產品營收占比超過95%，為台灣最大霍爾 IC供應商，累計今年前3季合併營收3.83億元，營業毛利2.1億元，營業利益1.2億元，稅後純益1.05億元，每股純益4.71元。

久昌近年切入電競應用領域，打入歐系線性電競鍵盤客戶供應鏈，且成為主要供應商，是全球首家將霍爾IC應用在電競鍵盤的IC設計業者。

久昌未來將從線性電競鍵盤，擴展到家庭娛樂的遊戲手柄、滑鼠、無人機及航模控制等領域，並且積極提高電競鍵盤產業的市占率；車載目前主要出貨為後裝市場LED車前燈散熱風扇驅動IC，線性Hall IC已送樣給歐系汽車品牌客戶的汽車零配件代工廠。

吉茂辦理上市增資，公開申購將在11月22~26日進行，承銷張數680張，承銷價30元，11月28日抽籤，12月6日撥券；以20日收盤價46.8元計算，與承銷價有16.8元的價差，若是抽中可望獲利16,800元，報酬率56%。

營收 電競鍵盤

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