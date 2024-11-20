聽新聞
0:00 / 0:00
虎山 今年業績看增三成
全球最大售後（AM）車門把手製造商汽車零組件新兵虎山（ 7736）已通過證交所上市審議委員會初次申請股票上市案，靜待證交所董事會核議後，將啟動上市之路，受惠於北美市場需求持續增溫，今、明兩年的業績都看好。法人估，虎山今年持續加大鏡頭及雷達產品布局，全年營收年增上看三成。
虎山昨天盤中股價一度來到124.5元，漲幅最高達5%，收盤時來到120.5元，漲幅1.99%。
法人推估，虎山今年各項產品業績今年都正向成長，營收占比最大的汽車把手，預估年增率最少成長10～15%，全年營收、獲利有望比去年還好。
受惠於北美STATE FARM開放採用非原廠件的商機釋出後，北美市場需求持續增溫，虎山主要銷售以AM市場為主，並且訂出虎山 123中長期目標「CAPA 唯一、AM2.0、解決三高問題」，搶攻車用電子需求商機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言