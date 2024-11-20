虎山 今年業績看增三成

全球最大售後（AM）車門把手製造商汽車零組件新兵虎山（ 7736）已通過證交所上市審議委員會初次申請股票上市案，靜待證交所董事會核議後，將啟動上市之路，受惠於北美市場需求持續增溫，今、明兩年的業績都看好。法人估，虎山今年持續加大鏡頭及雷達產品布局，全年營收年增上看三成。

虎山昨天盤中股價一度來到124.5元，漲幅最高達5%，收盤時來到120.5元，漲幅1.99%。

法人推估，虎山今年各項產品業績今年都正向成長，營收占比最大的汽車把手，預估年增率最少成長10～15%，全年營收、獲利有望比去年還好。

受惠於北美STATE FARM開放採用非原廠件的商機釋出後，北美市場需求持續增溫，虎山主要銷售以AM市場為主，並且訂出虎山 123中長期目標「CAPA 唯一、AM2.0、解決三高問題」，搶攻車用電子需求商機。