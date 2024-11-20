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鉅明 明年獲利會更好

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

高爾夫球具代工廠鉅明（8928）正在進入新產品量產季度，法人預期，該公司第4季營運表現將由谷底翻揚，相較去年同期和今年第3季可由虧轉盈，並看好明年獲利可更上層樓。

法人表示，每年的第3季一向是鉅明的營運淡季，該公司單季營收為5.25億元，年增45.3%，但季減26.2%，營業損失900萬元，較去年同期虧損縮小，稅後虧損0.13億元，每股淨損0.25元。

累計今年前三季稅後純益達0.89億元，每股純益1.76元，優於去年同期的0.14元。

鉅明的主力客戶在終端通路庫存水準已降低至安全水準，目前如期展開新產品鋪貨作業，挹注該公司本季正進入新產品開始量產的季度，推升營運恢復成長態勢，相較去年第4季與今年第3季營運表現，將由虧轉盈。

展望明年前景，法人認為，在高爾夫球品牌商朝向大者恆大趨勢逐漸成型，鉅明主要客戶為國際知名品牌，在每年持續推出新品提升市占率，將有助鉅明營運增長。

另外，鉅明因應品牌客戶的需求，正啟動越南投資案，已在越南同奈省的工業區購進一塊面積達1,800坪的土地，將斥資數千萬元、分兩期進行建廠，第一期廠房預計今年第4季開始試營運。

越南 高爾夫

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