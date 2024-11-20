寶緯斥資7億 彰化建廠

半導體擴廠動作積極，鋁擠型產品製造龍頭寶緯（4558），受惠晶圓搬運天車運輸軌道訂單大爆發，加上集團全力衝刺建築鋁模板業務，帶動第4季營運看俏。法人估，明年營運展望樂觀，全年營收有望重回2021年高峰水準。

值得注意的是，寶緯新購入的彰化北斗2,115坪土地，將規劃建置鋁模板後勤整修及儲存設備廠，預計投入7億元建廠，全案將於明年初動工，明年底完工投產，預期可帶動公司年營收朝30億元目標邁入。

寶緯第3季因自行車、機械產業客戶持續調節庫存，加上政府打炒房影響，營收規模縮小，單季陷於虧損，稅後虧損1,108萬元，每股稅後虧損0.22元。

寶緯前三季毛利率9.39%，較去年同期增加2.62個百分點，稅後純益2,545萬元，年增49.1%，每股稅後純益0.51元，已賺贏去年全年的0.01元。而10月合併營收1.46億元，月增59%、年增4.1%，累計前十月合併營收12.14億元、年減13.7%。

展望第4季，受惠於半導體龍頭廠積極擴廠，日本晶圓運輸軌道大廠訂單滿載，身為主要供應鏈夥伴的寶緯跟著受惠，能見度看到明年底。法人估，第4季營運應可維持第2季水準。