聽新聞
0:00 / 0:00

寬宏、必應 演唱會商機熱

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

演唱會熱潮不斷，文創族群動能充足，包括寬宏藝術（6596）、必應創造、寬魚國際等第4季迎多筆演唱會入帳，全年營運有望繳出佳績。文創業者指出，疫情後演唱會商機爆發，今年底到明年首季的演唱會大致底定，未來將持續爭取優質的展演節目。

過去疫情時期，因無法舉辦藝文活動，文創族群歷經一段辛苦時期，不過今年已經完全走出谷底，以寬宏藝術來看，今年前三季稅後純益1.68億元，年增70%，每股稅後純益5.10元，前三季已經賺一個股本。

寬宏藝術指出，今年全年無冷場，每季皆有舉辦各類展演及演唱會活動，第4季有愛爾蘭傳奇踢踏舞大河之舞、王心凌台北小巨蛋演唱會兩場、羅志祥跨年高雄巨蛋演唱會兩場等，明年第1季還有民歌高峰會50年最終場、冰島搖滾樂團SIGUR RÓS以及多個知名歌手演唱會，對未來營運維持穩健樂觀。

寬宏藝術 文創 演唱會

延伸閱讀

嘉義縣長照交通車數量不足 民眾怨：像在搶演唱會門票

校花正妹爆乳美成這樣 靠五月天內幕流出

揭飛輪海不合內幕 某人演唱會做這件事讓炎亞綸超傻眼

潘瑋柏肥到沒脖子！王心凌猛虧「沒帶下顎線」秀照親證

相關新聞

不銹鋼兩利多 燁聯、唐榮樂

國際鎳金屬格陷於弱勢，不銹鋼需求有待突破，傳出越南政府停止對台灣進口冷軋不銹鋼課徵反傾銷稅，加上印尼青山供應不銹鋼原料議...

鉅明 明年獲利會更好

高爾夫球具代工廠鉅明（8928）正在進入新產品量產季度，法人預期，該公司第4季營運表現將由谷底翻揚，相較去年同期和今年第...

笙泉 今年業績估持平

中國大陸微控制器（MCU）市場近期廝殺情況嚴重，台廠笙泉（3122）今年業績表現力拚持平，明年新產品挹注，追求繼續成長。

寶緯斥資7億 彰化建廠

半導體擴廠動作積極，鋁擠型產品製造龍頭寶緯（4558），受惠晶圓搬運天車運輸軌道訂單大爆發，加上集團全力衝刺建築鋁模板業...

寬宏、必應 演唱會商機熱

演唱會熱潮不斷，文創族群動能充足，包括寬宏藝術（6596）、必應創造、寬魚國際等第4季迎多筆演唱會入帳，全年營運有望繳出...

虎山 今年業績看增三成

全球最大售後（AM）車門把手製造商汽車零組件新兵虎山（ 7736）已通過證交所上市審議委員會初次申請股票上市案，靜待證交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。