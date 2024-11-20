寬宏、必應 演唱會商機熱

演唱會熱潮不斷，文創族群動能充足，包括寬宏藝術（6596）、必應創造、寬魚國際等第4季迎多筆演唱會入帳，全年營運有望繳出佳績。文創業者指出，疫情後演唱會商機爆發，今年底到明年首季的演唱會大致底定，未來將持續爭取優質的展演節目。

過去疫情時期，因無法舉辦藝文活動，文創族群歷經一段辛苦時期，不過今年已經完全走出谷底，以寬宏藝術來看，今年前三季稅後純益1.68億元，年增70%，每股稅後純益5.10元，前三季已經賺一個股本。

寬宏藝術指出，今年全年無冷場，每季皆有舉辦各類展演及演唱會活動，第4季有愛爾蘭傳奇踢踏舞大河之舞、王心凌台北小巨蛋演唱會兩場、羅志祥跨年高雄巨蛋演唱會兩場等，明年第1季還有民歌高峰會50年最終場、冰島搖滾樂團SIGUR RÓS以及多個知名歌手演唱會，對未來營運維持穩健樂觀。