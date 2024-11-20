不銹鋼兩利多 燁聯、唐榮樂

國際鎳金屬格陷於弱勢，不銹鋼需求有待突破，傳出越南政府停止對台灣進口冷軋不銹鋼課徵反傾銷稅，加上印尼青山供應不銹鋼原料議價空間擴大，情勢對上游廠燁聯（9957）、唐榮有利。

法人指出，國際鋼市不振，不銹鋼產銷陷於低潮，今年各家主力不銹鋼廠都面對挑戰，靜待景況回溫。

上櫃不銹鋼廠主管表示，市況低迷聲中市場傳來好消息，越南政府最新公告，針對來自台灣、大陸、印尼、馬來西亞進口的冷軋不銹鋼反傾銷措施進行期末複查後，決定終止反傾銷措施。

此案台灣所有生產及出口廠商被課徵的反傾銷稅高達37.25%，越南政府於2019年10月21日決定延長反傾銷稅五年，如今解除後對台灣有利，上游廠燁聯、唐榮受惠。

另一方面，由於不銹鋼需求有待提振，近期印尼青山不銹鋼熱軋原料對台灣報價時，出現較大議價空間，但由買家接單不如預期理想，即使議價空間放大，還是會以實際訂單跟需求來下單，不會因此多買。

上櫃不銹鋼廠主管指出，受國際鎳價與印尼青山進口料源提漲，加上國內電價上揚等因素，燁聯、唐榮開出11月盤價時，304系列每公噸調漲3,000元，但買家反應冷淡，隨著鎳價由每公噸1.8萬美元高價下跌到1.6萬美元，預期不銹鋼價將進行修正。

同時大陸鋼市偏弱運行，滬鎳與不銹鋼期貨走下坡，此時主要供應商印尼青山擴大議價空間，直接貼近市場需求，時序進入第4季下半場，農曆春節將在1月下旬到來，農曆新年前能否創造補貨潮，還有待觀察。