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笙泉 今年業績估持平

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

中國大陸微控制器（MCU）市場近期廝殺情況嚴重，台廠笙泉（3122）今年業績表現力拚持平，明年新產品挹注，追求繼續成長。

笙泉累計前10月合併營收為3.01億元，年增2.4％。法人認為，中國大陸近期MCU市場已不只是國產替代效應，更是本地業者激烈競爭，海內外MCU廠商在當地業績都不免受到衝擊。

目前中國大陸占笙泉的業績比重約有六成多，今年公司前十月業績中，海外市場成長幅度仍有一成多，但中國大陸市場業績呈現小幅年減狀態。

笙泉表示，今年整體業績表現仍希望至少維持持平局面。為鞏固市場，除了過往的相對高價、高品質路線，已開發以前相對較少著墨、成本控制且具有高性價比的產品，因應中國大陸市場需求，從本季開始推廣，預期從明年起應可帶來業績貢獻，將成為明年的業績動能之一，預期量測相關產品也會帶來營收挹注。

控制器 營收

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