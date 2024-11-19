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大宇資 新遊戲上市

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲研發商大宇資（6111）旗下最新恐怖遊戲《咒》昨（18）日正式在Steam平台上市，同時支援繁、簡、英、日、韓等五語系，全力衝刺第4季營運。

據悉，《咒》改編自台灣原創同名恐怖電影，在亞洲市場頗具知名度，加上大宇資擅長開發恐怖遊戲，因此該遊戲上市之前就讓許多玩家期待，日前推出的上市前搶先曝光內容，更在不少遊戲論壇中引發許多回響。

大宇資過往擅長研發恐怖遊戲，先前的《女鬼橋》系列均頗受市場好評，今年推出的《咒》特別受到玩家期待。業界人士指出，恐怖遊戲著重劇情與氣氛營造，而大宇資對此掌握得不錯，相當受到玩家歡迎。

大宇資今年前十月合併營收達41.84億元，年增69.9%，營收成長動能主要來自集團各家子公司貢獻，加上遊戲本業持續推出新遊戲，讓整體營收表現維持在一定水準。

展望未來，大宇資歷經上半年組織重整與戰略調整後，加上遊戲IP處分利益挹注，預料下半年營運不僅將漸入佳境，而且業績表現也會遠優於上半年。

大宇資 營收

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