新漢獲急單 明年添動能

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
新漢法說會重點 圖／經濟日報提供
新漢法說會重點 圖／經濟日報提供

工業電腦廠新漢（8234）昨（18）日舉行法說會，展望後市，新漢預期工控／自動化產業谷底已過，新漢旗下新漢智能總經理林弘洲表示，自動化業務本季已出現急單，預期2025年相關業務表現將優於今年，帶動公司整體營運上揚。此外，新漢集團發展子公司IPO計畫，旗下綠基預計最快今年底前登錄興櫃市場。

受到工控／自動化市場今年庫存調整影響，導致新漢上半年營運表現逆風，惟第3季營收出現明顯跳升，營業利益單季也虧轉盈，惟在業外大幅縮水下，第3季稅後純益降至2,500萬元，但仍較前一季度增長，單季每股純益0.18元。累計新漢今年前十月營收達43.25%、年減11.2%。

新漢表示，第3季獲利不如預期，主要是因中國大陸客戶逾期款，新漢提列呆帳等多重因素影響。儘管業外表現不佳，但公司第3季度客戶拉貨力道已逐步恢復、擺脫景氣低迷，目前來看，今年在機器人、ESG、AI這些應用表現較正向，預計相關領域在明年對營運會有較明顯挹注。

值得一提的是，因大陸客戶呆帳一事，導致新漢集團旗下新漢智能今年前三季呈現虧損狀態，影響IPO進度。林弘洲表示，隨著工控／自動化產業觸底，需求出現反彈情況，本季已出現急單，看好明年工控／自動化業務表現將優於今年，新漢智能也將於明年繼續IPO計畫。

IPO 新漢 陸客

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