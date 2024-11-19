東生華 乾眼症藥將上市

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
東生華總經理楊思源。東生華/提供
東生華總經理楊思源。東生華/提供

東生華（8432）昨（18）日宣布，全世界第一個以鼻噴給藥方式治療乾眼症的「星特潤（TYRVAYA）」乾眼症噴鼻液，已獲得衛福部食品藥物管理署（TFDA）的新藥取證通知，這是東生華今年內成功取得的第二個藥品上市核可。

東生華總經理楊思源表示，星特潤於2021年通過美國食品藥物管理局（FDA）新藥許可證並成功上市，這款由美國製藥公司Oyster Point Pharma研發的新藥，將為台灣乾眼症患者帶來突破性的治療選擇。去年，東生華通過與箕星藥業的策略合作，迅速展開星特潤在台灣的查驗登記與商業化運作，歷經不到一年即取得藥證，顯示東生華在新藥引進和市場拓展上的效率和執行力。

乾眼症是一種複雜且多因素導致的眼表疾病，表現為淚膜受損，嚴重影響患者的生活品質。東生華所推出的星特潤，屬於一種高選擇性的膽鹼受體促效劑，可促進天然淚液的分泌。

在臨床試驗中，參與的1,403名乾眼症患者在使用星特潤兩周後，症狀和徵兆即有所改善，持續使用四周後，天然淚液分泌量仍顯著增加，顯示出該產品在提升患者生活品質上的強大潛力。

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