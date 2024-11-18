新漢：客戶恢復拉貨力道 小金雞綠基拚年底興櫃

工業電腦廠新漢今天參加櫃買市場業績發表會，財務長陳原彬說，今年第3季營運明顯回溫，客戶慢慢恢復過往拉貨力道，期望能擺脫景氣谷底；新漢旗下綠基提供網路監控攝影機（IP camera）相關產品，最快今年底前登錄興櫃。

新漢今年第3季合併營收新台幣15.01億元，季增29.31%，年增7.22%；營業利益736萬元，今年首度單季轉虧為盈，歸屬母公司稅後淨利2545萬元，季增1.39倍，年減69.93%，每股盈餘0.18元。

陳原彬指出，綠基去年獲利約1.1億元，今年前3季雖受到景氣谷底影響，仍獲利4600萬元，可說是新漢的「小金雞」。最近新漢正與承銷商討論興櫃價，最快今年底前綠基可以登錄興櫃市場。

法人提問，新漢旗下其他公司是否也有初次公開發行（IPO）計畫，陳原彬說，除了綠基之外，專攻物聯網解決方案的新漢智能也有進行IPO輔導，但是今年正好是工控景氣谷底，新漢智能今年營運比較不好，目前處於虧損狀態，因此IPO計畫應該會往後順延。

新漢智能總經理林弘洲表示，今年自動化產業景氣低迷，從9月及10月實收訂單看來，確實有觸底反彈跡象；新漢在機器人新客戶方面有很大成長，並順應ESG永續趨勢轉型到智慧製造，幫新漢爭取到新的客戶群。

今年7月新漢集團與AI晶片開發新創公司耐能智慧簽署合作意向書，林弘洲指出，新漢在機器人、無人自走車（AMR）等產品已導入耐能的神經網路處理器（NPU），應該會在明年第1季至第2季上市，發揮合作效益。