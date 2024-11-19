ESG概念股明遠精密（7704）預計今年底前上櫃掛牌，昨（18）日舉辦上櫃前業績發表會。受惠半導體產業景氣回溫，明遠精密主力產品為半導體臭氧供氣系統、遠端電漿源、射頻電源系統及技術維修服務業務隨之升溫。明年產業景氣樂觀看待。

因應2050淨零碳排目標，環境部採「碳費先行」政策，預計2025年向首波重點企業徵收碳費；加速各大企業積極在每個環節中致力減碳。明遠精密主力產品之一ACME（射頻電源系統）屬於高度節能半導體設備，能有效協助客戶大幅減碳，節能效果最高更達68.7%，深受晶圓代工大廠等客戶青睞，成為製程標準機台配置。截至今年6月底已出貨200餘套，每年協助客戶減少23座大安森林公園的碳排放量。

明遠精密的產品在半導體製程扮演著關鍵角色。高效節能射頻電源系統用於CVD製程，確保氣體分子在沉積過程中均勻裂解和反應，形成高質量薄膜。臭氧供氣系統則用於ALD製程，有助於提高薄膜均勻性和致密性，對提升半導體元件性能至關重要。