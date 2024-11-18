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新盛力10月EPS達0.27元 較去年同期由虧轉盈

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組廠新盛力（4931）因股票近期達公布注意標準，故18日公布今年10月簡易財務數字，單月稅後純益0.18億元，相較去年同期由虧轉盈，單月每股純益（EPS）達0.27元。

新盛力公布今年10月營收1.61億元、年增83%，稅前淨利0.22億元、稅後純益0.18億元，單月EPS達0.27元，三者相較去年同期皆轉盈。

累計新盛力今年9月、10月合計營收達3.32億元、年增60%，稅前淨利0.49億元、稅後純益0.39億元，每股純益0.6元，三者相較去年同期皆由虧轉盈。

新盛力本波於11月6日開始起漲，連續七日上漲，並拿下三根漲停板，近10日股價漲幅逼近四成，18日新盛力股價收在46.7元，下跌0.4元、跌幅0.85%。

每股純益 營收

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