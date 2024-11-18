網路家庭爆大量收跌停49.95元 利多因素消散回歸基本面

本土綜合電商網路家庭（8044）18日股價開高走低，最後以跌停的49.95元收盤，下跌5.55元，爆大量3.56萬張。網路家庭10月以曾因統一（1216）入股三成的話題帶動股價連續漲停數日，甚至列為注意股，但公布10月營收與第3季財報後，第3季虧損較上季擴大，連續七季虧損，上周股價波動，上周五股價漲停，本周一跌停，利多因素消散。

網路家庭18日收49.55元，成交量3.56萬張，在本波段僅次於10月30日的5.28萬張。

網路家庭集團公告，第3季營收84.51億元，持平上季，年減13.4%；合併稅後淨損1.20億元，較上季擴大，與去年同期相近；歸屬於母公司業主稅後淨損1.71億元，較上季淨損1.05億元減少，較去年同期淨損1.55億元擴大；每股稅後淨損1.21元，較上季每股淨損0.75元高，高於去年同期每股稅後淨損1.16元，為連七季虧損。

今年前三季累計合併營收265.55億元；合併營業虧損由去年同期的4.20億元縮小至1.43億元；合併稅前淨損由去年同期的2.15億元降至1.19億元；合併稅後淨損由去年同期的2.51億元小幅收斂至2.21億元；歸屬於母公司業主稅後淨損從去年同期的3.62億元縮減至3.52億元，每股稅後淨損由去年同期的2.82元收斂至2.49元。前三季合併營業虧損、稅前及稅後虧損相較於去年同期收斂。