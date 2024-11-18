美生物安全法 帶旺台廠

美國「生物安全法」未上路先發酵，台廠獲轉單。國內生技業者中裕新藥近日表示，將接到國內第一筆「生物安全法」效應的美國轉單；除了中裕新藥之外，台康生技也有機會在年底之前正式獲得轉單，兩公司預告轉單效應在未來兩年將達到最高峰。

美國總統大選落幕，選前已獲眾議院表決通過的「生物安全法」（Biosecure Act）是否仍會上路引發關注，業內預期，川普政府在「去中化」的前提下，很可能支持該法案通關。

中裕新藥日前宣布，該公司已獲得美國客戶評選通過，針對其抗體臨床試驗藥物提供相關生產製造服務，成為中裕新藥開始提供CDMO業務後首次國外委託案件，在與客戶緊密合作協議下，預計近期將完成正式契約簽署。

中裕近日進一步透露，這家美國客戶實際上就是因應「生物安全法」即將上路，率先找到中裕提供CDMO合作的抗體藥物研發公司，該公司將交給中裕代工生產的藥物為臨床試驗一／二期階段用藥，後續隨著臨床進度的推進，也有機會將更大的訂單交給中裕生產。

中裕表示，美中貿易關係局勢緊張，其實在生技製藥領域很早就已感受到不同的氣氛，中裕今年6月至美國參加「BIO International Convention」(BIO 2024) 時，已經看不到任何一家來自中國大陸的CDMO廠參展。