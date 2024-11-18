銳澤 拓展海內外版圖

廠務工程產業有望受惠各國持續推動半導體在地生產商機，銳澤（7703）預期，隨著半導體晶圓廠、封測廠等擴廠需求增溫，對相關設備以及後端封裝測試的需求提升，將積極布局台灣、日本、新加坡區域市場。

台灣高科技產業近年來迅速成長，隨著電子產品製程演進和產能擴充，市場對於工廠擴建及廠務工程的需求亦逐步提升。

銳澤已於13日上櫃，櫃買中心董事長簡立忠親自出席掛牌典禮給祝賀，同時也是聖暉集團旗下第三家上櫃公司，而集團母公司聖暉及朋億上櫃掛牌迄今市值已分別成長達12倍及兩倍，整體集團市值約達600億元，大幅增加。

櫃買中心表示，上櫃掛牌可有效拓展公司知名度及吸引優秀人才，進而提升公司價值，櫃買中心將持續扶植中小微型及新創企業進入資本市場，也盼望更多優質企業能加入櫃買家族，進一步推動高科技產業的發展，並強化台灣在全球市場上的競爭優勢。

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤2023年度營收17.79億元，稅後淨利2.44億元，每股稅後純益（EPS）9.02元。2024年前三季合併營收13.18億元，稅後淨利1.51億元，EPS4.78元。

銳澤成立於2007年，於2014年分別取得知名半導體大廠氣體二次配工程承攬資格及氣體主系統工程承攬資格，累積超過十多年氣體供應系統工程承攬經驗，客戶多為台灣半導體業知名廠商，且該公司於全台主要科技業生產聚落設有八處工務所，安排上百位工程管理人員常駐，能就近提供客戶即時服務及技術支援。

另因半導體等高科技產業施工期緊湊，銳澤因熟悉廠房管道空間規劃，且具備豐富承攬管理及施工經驗，而能提供快速、安全及高品質服務。