中探針搶AI商機 傳捷報

探針供應商中探針（6217）全力搶攻AI市場，高功率老化測試目前已與設備廠合作，產品規格持續升級，全面應用在AI晶片，並已成功打入測試大廠供應鏈，開始量產出貨，未來鎖定晶圓代工及IC設計廠訂單。

中探針強攻用於AI領域的半導體高功率老化測試領域，其探針支援功率由2023年的500瓦提升到2024年的800瓦，2025年進一步增至1200瓦。

中探針總經理馮明欽表示，旗下產品線未來可全面應用在AI晶片、車用功率元件及高速通訊晶片，尤其測試探針已成功導入測試大廠，並於第3季開始陸續出貨。展望明年，中探針規劃導入半導體晶圓代工大廠及IC設計大廠。

中探針第3季本業轉盈，單季營業淨利597萬元，逐漸走出大陸遷廠及新產品驗證所衍生的虧損狀況。因應後續營運多元布局，中探針並於新竹成立森宇科技，主要提供探針卡相關測試產品，提供各項測試服務方案。

產能方面，中探針除了擴充大陸福建晉江廠之外，也在北越北寧投資。在產品線上，除全面深耕半導體應用技術，也投資併購一家大陸鎂合金機構件廠，客戶涵蓋PC、電子書、車用等領域，後續隨著AI布局有望陸續收成，公司謹慎樂觀看待未來成長。