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逸達兒童藥物臨床 跨步

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

逸達（6576）昨（15）日公布，該公司新劑型新藥FP-001（CAMCEVI） 治療兒童中樞性性早熟的三期臨床（The Casppian Study）再度獲得資料與安全監控委員會（DSMB）正面建議，根據現行之臨床計畫繼續執行，無須調整，距離這項新藥推進市場再邁一步。

逸達創辦人暨董事長簡銘達表示，Casppian三期臨床試驗的第二次DSMB正面建議，是逸達邁向改善CPP標準照護與提升生活品質的重要進展，也讓公司更接近目標，也就是為CPP科患者提供安全有效的治療。預期在2025年取得該臨床試驗的主要結果。

逸達Casppian三期臨床試驗是一項開放標籤、多國多中心臨床試驗，用以評估亮丙瑞林42毫克（FP-001六個月劑型）長效注射劑在兒童中樞性性早熟（GnRH依賴型）患者中的療效、安全性和藥代動力學。逸達生技之亮丙瑞林注射乳劑（以CAMCEVI品牌名上市），目前已獲核准用於治療晚期前列腺癌的成年患者，並展現了良好的療效和安全性結果，且達到統計學顯著意義。

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