長興子公司擬月底登興櫃

長興（1717）昨（15）日舉行法說會，該公司指出，雖然中國大陸市場需求未明顯復甦，惟該穩固當地市場的同時，並積極拓展北美、東南亞、印度等市場，帶動前三季獲利仍維持穩定正向成長。子公司長廣精機預計11月底登錄興櫃，並計畫於2025年下半年申請上市。

長興表示，第3季稅後純益4.57億元，季增2.5%、年減23.9%，EPS 0.39元；累計前三季獲利13.48億元、年增23.1%，EPS 1.14元。

該公司強調，雖然大陸市場需求未明顯復甦，惟長興仍穩固當地市場，並積極拓展北美、東南亞、印度等市場，帶動前三季獲利仍維持穩定正向成長。