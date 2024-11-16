藥華新藥 申請海外藥證

藥華藥（6446）昨（15）日受邀參加法說會，新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg, 即P1101）繼真性紅血球增多症（PV）之後，第二項適應症原發性血小板過多症（ET）預計2025年開始申請各國藥證，包括美國、中國大陸及日本等國，2026年取證，現正投入行銷前準備，未來將成為公司新的成長動能。

藥華藥第3季營收27.1億元，季增17.52%，年增107.50%，自2023年第2季起已連續六季度創新高。第3季本業獲利達7.3億元，季增65.98%，較去年同期增加13.8億元；第3季稅後純益7.2億元，季增5.86%，年增263%；單季每股純益2.21元，三項指標均創新高。繼今年第1季首次達成單季本業獲利的里程碑後，第2季本業獲利季增24倍，第3季成長力道仍然強勁，季增達近66%。

藥華藥治療PV的新藥Ropeg全球銷售持續成長。值得關注的是，相較第3季營收季增17.52%，第3季的費用僅季增5.59%，更較去年同期降低9.76%，主要為適當控管管理及銷售費用。

藥華藥前三季累計營收66.7億元，年增92.94%；在嚴謹管控費用的努力下，費用較去年同期減少4.59%。前三季本業獲利大幅度成長到11.9億元，較去年同期增加29.8億元；前三季淨利達17.3億元，已賺半個股本，較去年同期增加24.7億元；EPS則達5.2元。公司表示，營收及獲利均呈成長趨勢。