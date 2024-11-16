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全家餐飲上櫃 蜜月行情甜
全家餐飲（7708）昨（15）日以每股72元上櫃，上演新股蜜月行情，首日收盤股價順利站上百元關卡。公司表示，將持續發揮集團資源生態圈效益，未來朝向雙方會員合作深化、進行相互送客，積極進行品牌聯名商品開發，今年底也預計進駐全家店舖現做料理區，透過全台近4,300店實體店鋪，接觸並了解消費者需求。展望未來，全家餐飲長期目標可望達到六個連鎖品牌、200家店舖規模。
全家餐飲掛牌首日收盤股價來到100.5元，上漲28.5元，中籤戶若獲利落袋，以收盤價計，可賺近3萬元。為慶祝掛牌，全家餐飲旗下品牌大戶屋、bb.q CHICKEN、IKIGAI燒肉、沃克即日起也舉辦慶祝活動，推出多款770+8元的套餐優惠，活動為期半個月，衝業績也衝股價。
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