快訊

12強賽／中華隊飛東京機票開票就在17日？郭俊麟扛對澳洲一戰

聽新聞
0:00 / 0:00

興櫃一周回顧／元樟生技猛 蟬聯漲幅王

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
元樟生技早從抗病毒藥物的角度下手，積極研發禽流感藥物，有望成為台灣抗禽流感的一大戰力，董事長蔡宜儒（左）及研究夥伴。元樟生技／提供 宋依靜
元樟生技早從抗病毒藥物的角度下手，積極研發禽流感藥物，有望成為台灣抗禽流感的一大戰力，董事長蔡宜儒（左）及研究夥伴。元樟生技／提供 宋依靜

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，340檔興櫃個股本周平均下跌2.27%，本周表現最亮眼的繼續由生技醫療股元樟生技（6864）蟬聯，繼前一周上漲51.5%後，本周繼續衝高，以32.7%登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（15）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額197.09億元、成交1.73億股、成交12.43萬筆。本周漲幅前十強落在7.9%至32.7%間，資金持續停留在電子股中，科技股在前十強中占六檔，生醫、綠能環保、其他和數位雲端則各一。

興櫃股近一周漲幅前十強
興櫃股近一周漲幅前十強

從事新藥研究及開發的元樟生技股價持續攀高，已經連續三周入列興櫃周漲幅前十強榜單，且連續兩周漲幅稱霸興櫃市場，受惠申請於橋頭園區投資設立橋科分公司獲得核准，投資金額2億元，主要研發生產傷口照護材技術及抗病毒活性成分技術相關產品。昨日收70.8元，創下掛牌以來新高。

延伸閱讀

證交所及櫃買中心協力擘劃資本市場未來 推動台灣的成長與發展

證交所攜手櫃買中心…上市櫃IPO企業 明年拚65家

開展20日登興櫃 每股52元

不受TGI FRIDAYS總部聲請破產影響 台灣代理商開展20日登興櫃

相關新聞

外資買超51億元中止連5賣 逆勢大砍廣達、鴻海

台股本週連跌4天後，今天止跌，集中市場指數終場小漲27.39點，收在22742.77點，加計盤後交易成交值新台幣4088...

00878前年賣出獲利14萬「自以為高手」？ 過來人：若放到現在賺超過40萬

自以為自己是高手，全數把00878出售後，獲利約14萬元沾沾自喜...

他想低接006208⋯買進時機曝！網分兩派勸改做法

今年隨台股站上2萬點大關、高股息ETF熱銷，財政部統計處表示，今年前9月ETF成交金額已達新台幣7.4兆元，較去年同期大增1.3倍，且已超越歷年全年交易規模，占整體上市上櫃成交值則達7.6%。網友考慮買進006208，從股價114元開始投資，不過其他人卻認為，006208沒有適合的買進時機，只需要定期定額逐步買進。但也有人認為現在還不是撿便宜的時機。

00878即將除息…今天最後買進日！成交量連三冠軍、盤中股價不到23元

國泰永續高股息（00878）將在下周一（18號）除息...

看好台股前景…明年台積電（2330）會是閃耀一個星！ 息大大：布局00935高機率數錢

目前我依然把這類訊息當雜訊看，息大大依然看好台股前景，明年台積電、聯發科會是市場最閃耀的一顆星，有錢買個股，沒錢買00935。現在布局，明年高機率數錢！

00878本周交易量肯定破90萬張…依此看出未來股價？ 專家給答案：天知道

00878成交量肯定突破90萬張，股價又會如何走呢？答案是：「天知道！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。