偉康雙引擎 推升毛利率

數位身分認證領導廠偉康科技（6865）去年積極拉升自有產品動能，強化獲利結構，目前自有產品訂閱制營收已較去年同期翻倍成長，偉康表示，隨著自有品牌與訂閱制占比提升，將推升長期毛利率穩健向上。

展望明年，偉康將持續衝刺智能決策與智慧資安雙引擎，專注優化獲利結構。

偉康第3季毛利率衝上40%，季增2個百分點、年增7.7個百分點，已連續三季較前季成長，強化獲利結構效益顯現；前三季毛利率也達36.3%，年增1.9個百分點，營益率5.36%，年增0.14個百分點，呈現「雙率雙升」。

偉康董事長連泓鈞表示，隨著數據逐漸成為提升競爭力的關鍵，企業紛紛積極導入物聯網、AI和5G等先進技術進行升級，但同時也擴大資安攻擊風險，駭客攻擊與AI技術的結合，促使AI武器化成為新興的資安威脅，使網路攻擊愈加自動化、隱匿化及隨機化，帶來更嚴峻的挑戰。

偉康表示，雖然去年啟動的一系列策略布局，在短期內對獲利產生衝擊，已初步顯現成效，尤其是自有產品訂閱制營收實現翻倍成長。