老虎隊新兵 宏碁智新登興櫃

宏碁集團「老虎隊」再添新兵，旗下宏碁智新（7794）昨（15）日登錄興櫃，宏碁智新為宏碁集團切入家電市場領域的代表公司，市場預計宏碁智新今年營收相對去年將有雙位數成長。

宏碁智新向證券櫃檯買賣中心申請登錄興櫃及併送簡易公開發行，發行記名式普通股共25,000張，每股面額新台幣10元，發行股份金額為2.5億元整。

宏碁智新2023全年度合併營收為5.67億、每股純益（EPS）為0.75元；2024上半年每股純益0.37元，今年10月營收年增57%、累積前十月營收年增48.4%。

宏碁智新於2020年起推出新品牌Acerpure，為宏碁集團品牌延伸生活事業，主要營業項目為雲端科技軟硬體整合、智慧空氣品質解決方案、消費性電子產品及旅館與租賃管理服務。

面對消費性市場，提供潔淨科技產品，並藉子公司渴望園區服務開發經營旅館業務及不動產租賃，品牌事業結合旗下旅宿飯店及租賃場域展示相關生活產品。Acerpure已在全球市場累積包括台灣、日本、菲律賓、泰國、新加坡、英國等18個亞太及歐洲國家推出多項複合式的產品。隨著宏碁近年大力擴張印度市場業務，宏碁智今年也跟進、重點發展印度業務，已在印度成立第一家海外子公司Acerpure India。

宏碁智新看好印度市場，除了獨家於印度推出Acerpure TV電視外，亦秉持「印度製造」推出更多的創新家電產品深耕當地。