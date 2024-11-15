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宏碁集團掛牌艦隊添新兵 宏碁智新登錄興櫃

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏碁智新（7794）向證券櫃檯買賣中心申請登錄興櫃及併送簡易公開發行，15日登錄興櫃，股票代號為7794，發行記名式普通股共25,000千股，每股面額10元，發行股份金額為2.5億元整；終場以52元收盤。

宏碁智新去年全年度合併營收為5.67億元，EPS 0.75元；今年上半年度合併營收3.26億元，EPS 0.37元。

宏碁智新自2020年起推出新品牌Acerpure，為宏碁（2353）集團增添生活事業之品牌延伸，主要營業項目為雲端科技軟硬體整合、智慧空氣品質解決方案、消費性電子產品及旅館與租賃管理服務。

面對消費性市場，宏碁智新提供各式各樣高效率、高智能的潔淨科技產品；另外，藉由子公司渴望園區服務開發股份有限公司所經營的旅館業務及不動產租賃，使品牌事業結合旗下旅宿飯店及租賃場域展示相關生活產品，進一步貼近消費者。

宏碁智新Acerpure已在全球市場累積包括台灣、日本、菲律賓、泰國、新加坡、英國等18個亞太及歐洲國家推出多項複合式的產品，並偕同今年甫成立的印度子公司Acerpure India CE Private Limited發展品牌事業，為台灣走向國際的消費性電器品牌。

宏碁智新登錄興櫃，券商認購價為30元，早盤以39元開出，盤中高價曾達54.2元，終場收在52元。

宏碁 消費 興櫃

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