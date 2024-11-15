宏碁「老虎隊」添新兵 宏碁智新登錄興櫃掛牌交易

宏碁（2353）集團旗下宏碁智新（7794）向證券櫃檯買賣中心申請登錄興櫃及併送簡易公開發行，已於15日登錄興櫃，股票代號為7794，發行記名式普通股共25,000千股，每股面額新台幣10元，發行股份金額為新台幣250,000千元整。

宏碁智新2023全年度合併營收為新台幣5.67億、EPS 0.75元；2024上半年度合併營收為新台幣3.26億、EPS 0.37元。

宏碁智新股份有限公司於2020年起推出新品牌Acerpure，為宏碁集團增添生活事業之品牌延伸，主要營業項目為雲端科技軟硬體整合、智慧空氣品質解決方案、消費性電子產品及旅館與租賃管理服務。

面對消費性市場，宏碁智新致力於提供各式各樣高效率、高智能的潔淨科技產品；另藉由子公司渴望園區服務開發股份有限公司所經營之旅館業務及不動產租賃，使品牌事業結合旗下旅宿飯店及租賃場域展示相關生活產品，進一步貼近消費者。

宏碁智新Acerpure已在全球市場累積包括台灣、日本、菲律賓、泰國、新加坡、英國等18個亞太及歐洲國家推出多項複合式的產品，並偕同今年甫成立之印度子公司Acerpure India CE Private Limited發展品牌事業，為台灣走向國際的消費性電器品牌。