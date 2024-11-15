全家餐飲掛牌首日飆破百元關大漲逾5成 旗下品牌推優惠

全家餐飲（7708）15日以每股72元上櫃，早盤上演新股蜜月行情，一度來到109.5元，漲幅超過五成。中籤戶早盤獲利落袋，可賺超過3萬。為慶祝掛牌，全家餐飲旗下品牌大戶屋、bb.q CHICKEN、IKIGAI燒肉、沃克也舉辦慶祝活動，推出多款770+8元的套餐優惠，活動為期半個月，衝業績也衝股價。

為慶祝掛牌，全家餐飲旗下大戶屋推出定食2選2，炭烤𩸽魚定食、炭烤蔥味噌雞豬雙拼定食加上飲料2杯，優惠價770+8元，最高省142元。bb.q CHICKEN調味半雞1份加上去骨炸雞拼盤1份、炸薯條1份、汽水3罐，優惠價770+8元，最高省178元。

全家餐飲為全家便利商店轉投資的子公司，以多品牌連鎖發展為主要發展策略，跨足日、韓、燒肉和牛排，採代理國外知名連鎖餐飲品牌、自創品牌、投資台灣市場具潛力的餐飲品牌為戰術，以多軌並進方式擴展餐飲事業版圖。今年前三季營收1,780,824千元，較去年同期成長7.91%，稅後淨利1.05億元，較去年同期成長43.39%，EPS為4.59元。

全家餐飲上櫃承銷案以競價拍賣進行，競拍得標加權平均價格96.73元，此外公開申購價訂為72元，總計吸引近50萬人參與申購，中籤率為0.12%，市場反應熱烈。

全家餐飲觀察台灣熟齡化社會和家戶人口數下滑趨勢，及看好國人對健康取向餐飲的需求，積極發展「日常個人食」餐飲組合、採用優質好食材，讓餐點兼具安心、美味、健康，以「日常個人食餐飲第一品牌」為策略目標全速前進。

在展店部分，今年底大戶屋預計再開4店達48店，加上bb.q CHICKEN韓式炸雞19店、「IKIGAI燒肉」5店與沃克牛排1店，「全家餐飲」旗下品牌總店數將累計達73店，未來將在六都和新竹地區外，繼續拓展空白縣市開店，目標每年展店8-10家，3年內朝百店規模邁進。

在集團綜效部分，持續發揮集團資源生態圈效益，未來朝向雙方會員合作深化、進行相互送客，積極進行品牌聯名商品開發，今年底也預計進駐「全家」店舖現做料理區，透過全台近4,300店實體店鋪，接觸並了解消費者需求。展望未來，全家餐飲表示，在深耕台灣餐飲市場外，長期目標可望達到六個連鎖品牌、200家店舖規模。