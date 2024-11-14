大中明年出貨拚增雙位數

大中（6435）昨（14）日召開法說會，展望後市，公司認為，隨客戶庫存去化，今年出貨動能比去年大幅成長，明年在AI PC商機引領下，出貨保持雙位數成長無虞，業績有望持續復甦。

談到明年，大中認為，AI伺服器已經確定是成長的領域之一，其他如AI PC及一般伺服器等也可期待，預計包含一般伺服器的PC領域將可望至少成長個位數百分比。另外，在電源供應器、風扇馬達等應用的MOSFET產品出貨動能則有望雙位數成長。

一般伺服器產品線部分，目前觀察到規格升級潮，從過往的低壓30V至40V提升到60V、80V的MOSFET，甚至有用到100V的高壓規格，雖然當前仍大多是急單，後續亦有望保持成長動能。

談到市場競爭，大中認為，現階段已經察覺到大陸MOSFET價格競爭態勢已陸續告一段落，目前正與晶圓代工廠針對明年投片價格積極議價，未來會謹慎保守備貨，以防未來再出現市況反轉向下速度太快，導致庫存水過高的問題。

大中前十月合併營收22.63億元，年增2.4％。法人估，大中本季營收受庫存調整與淡季影響，約季減約一成，明年營運有望回歸傳統季節性表現，並回到成長軌道。