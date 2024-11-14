英特磊Q3每股虧1.25元 連虧四季

三五族大廠英特磊 IET-KY（4971）昨（14）日召開法說會，公布第3季稅後淨損4,575萬元，每股淨損1.25元，連四季虧損。公司預期，隨磷化銦客戶訂單湧現、砷化鎵訂單大幅上升，年底磊晶產品表現增溫，將帶動本季營收重回成長軌道。

IET前三季稅後淨損1.04億元，每股淨損2.85元。IET董事長高永中表示，今年營收主要成長動能來自銻化鎵，主要客戶包含日本、南韓、瑞典等地。

儘管第3季因高速傳輸元件客戶處於升級，量產產品出貨下滑，導致營運不如預期，惟在產品組合優化下，上季毛利率提高至16.78%，季增逾10個百分點，為三季來最佳。

展望2025年，高永中預期，旗下四大產品線皆具成長動能。磷化銦方面，雷射、調幅器、接受器在光通訊領域是不可或缺的產品，近兩年在AI浪潮帶動下，對於傳輸要求的規格提高，公司今年也配合客戶在磷化銦高速高頻元件量產的規劃與驗證投入研發，明年可望開花結果。

IET日前已完成德州晶片法案補助簽約，獲412萬美元（約新台幣1.32億元）補助，未來將用於擴建德州二廠。公司表示，該法案已於11月初簽約生效，每季依合約規定的支出請款，預計2025年1月動工，新廠主要包括磊晶片生產區和機台硬體設備組建區。