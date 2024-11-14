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路透：台灣並未對川普新政府提新軍購案具體清單

倍微Q3獲利增1.1倍

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

半導體通路商倍微（6270）昨（14）日舉行法說會，公告第3季獲利2,724萬元，為近四季高點，季增112.27%，但較去年同期衰退27.4%，每股純益0.38元；前三季稅後純益1,587.7萬元，年減76.5%，每股純益0.22元，遠低於2023年前三季每股純益0.94元。

展望未來，倍微表示，本季需求審慎樂觀，預計將與上季維持相似水準，隨著庫存去化已回歸正常，該公司財務指標依然穩健。

產品線方面，倍微指出，將持續拓展應用範疇，目前聚焦於伺服器、Raid Card及Security IC等領域，相關客戶已進入試產階段。AI PC應用上，倍微與客戶合作開發嵌入式控制器（Embedded Controller）方案取得重大進展，並成功進入品牌大廠供應鏈。

大陸市場開發方面，倍微專注充電樁及NVR IOT開發，力求在大中華市場搶占先機。

半導體 每股純益

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