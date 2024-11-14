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大中估第4季營收微降 明年非電腦業績看增2位數

中央社／ 新竹14日電

功率半導體元件廠大中積體電路預期，第4季營收可能較第3季微幅下滑，明年風扇、電池等非電腦產品業績可望成長2位數百分比水準。

大中今天召開法人說明會，說明第3季營運表現。第3季營收新台幣7.12億元，季增14%，毛利率21%，較第2季持平，稅後淨利5646萬元，季增4%，每股純益1.52元。

大中累計前3季營收20.3億元，年增3%，毛利率21%，較去年同期揚升5個百分點，稅後淨利1.68億元，年增41%，每股純益4.54元。

大中指出，今年仍以個人電腦產品為大宗，不過，前3季產品比重自去年同期的66%，降至今年的64%。馬達風扇比重自去年同期的7%，攀升至今年的16%。

展望未來，大中預期，第4季營收將較第3季下滑約1%至3%。明年個人電腦產品業績可望成長個位數百分比，風扇、電池等非電腦產品業績將成長2位數百分比。

毛利率 營收

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