多雲託管、AI 應用雙引擎發威 博弘雲端12月中掛牌上櫃

台灣早期取得AWS代管服務合作夥伴資格的博弘雲端（6997）於14日舉辦上櫃前業績發表會，該公司憑藉領先的多雲託管服務和專業AI應用，持續拓展亞太區市場，成為企業數位轉型的優先合作夥伴。博弘提供從顧問諮詢到全程託管維運的一站式服務，涵蓋AWS、GCP和Azure等國際知名雲端平台，並擁有超過2,000家客戶，包括電子商務、零售、金融、醫療、製造等行業，涵蓋高科技、教育文化及公部門等多領域。

由於雲端技術提供了彈性、資源優化、資安提升及支援數位創新等諸多優勢，因此成為現代企業數位發展的必備基礎。博弘表示，透過跨平台整合技術，公司能夠根據客戶需求靈活定製解決方案，不僅提升了企業營運效能，也顯著降低了客戶IT成本；公司近期開發的AICOM智能雲端管理平台和生成式AI技術，更大幅優化了多雲環境管理及用戶互動體驗。

博弘的多雲託管服務範疇廣泛，從架構設計、雲端搬遷到技術支援、用量分析及7x24小時監控服務一應俱全，確保客戶能以最佳效率進行數位化升級。博弘旗下全資子公司宏庭科技同時為GCP、阿里雲及Azure的重要合作夥伴，在B2C及B2B產業需求多樣化的背景下，提供靈活的雲端布署與管理服務。此外，博弘的數據平台解決方案和人工智慧/機器學習導入服務（AI/ML），更能幫助企業實現數據驅動的營運模式，助力其在數位轉型浪潮中持續增強競爭力。

博弘進一步指出，公司主打的AICOM智能雲端管理平台，以單一界面整合各項雲資源，具備自動化維運、即時監控與警示、資安防護等功能，簡化了雲端環境的管理流程，同時更進一步優化企業對數據的應用及成本管理，幫助企業獲得更精確的消費者洞察和財務控制力。

博弘今年前三季營收新台幣29.88億，受惠產品組合改變，高毛利產品與服務增加，因此帶動毛利率攀升，前三季稅後淨利為新台幣1.04億元，年增41.88%；EPS 5.21元。隨著亞太地區數位轉型需求持續增長，博弘後續營運動能看旺。