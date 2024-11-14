快訊

中颱天兔清晨5:30分發海警 下半天陸警花東蘭嶼綠島恐入列

聯合報社論／總統府氣候大拜拜，再開下去有什麼意義？

勤凱挑戰雙位數成長

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

先進封裝市場強勁，助攻相關設備廠營運，導電漿廠勤凱（4760）昨（13）日表示，開發出應用於製程內的材料、合金膏，全力搶攻先進封裝領域，加上力拚將合金膏導入AI市場，積極爭取玻璃基板認證；法人看好勤凱在陸續推出新品、擴大客戶群，明年業績表現將續強，朝成長雙位數邁進。

業界指出，先進的封裝解決方案，特別是在滿足AI運算要求方面有至關重要的地位，其中，玻璃通孔（TGV）技術已成為一種3D封裝中高密度互連的關鍵推動者。

業界說，傳統封裝方式已無法符合AI晶片運算效能要求，因此以玻璃當作高階封裝的載板成為解方，2024年AI伺服器晶片廠商提出Glass Core概念後，供應商開始開發TGV量產的設備與相關化學品。

勤凱副董事長莊淑媛說明，開發出能用於先進封裝TGV製程中的材料、合金膏，具備高導熱性、還能省去CMP製程。

AI 晶片

延伸閱讀

晶片禁令只是開端？台積電話題不斷 高雄廠發現未爆彈、台南廠帶動地價漲

傳美方要台積電斷供陸晶片 國台辦：削弱台灣產業優勢

半導體成遊戲 國研院「小小晶片造就無限可能」今開展

陰謀論？陸媒：台積電的斷供傳言是巨大提醒 背後有精心謀劃

相關新聞

富驊第3季 EPS 0.36元

富驊（5465）昨（13）日公布第3季稅後純益5,244萬元，季減37%，每股純益0.36元；前三季稅後純益1.94億元...

銳澤上櫃 啟動蜜月行情

銳澤（7703）昨（13）日以每股承銷價120元掛牌上櫃，股價開高走高，一度衝上168.5元，終場收160元、漲40元，...

勤凱挑戰雙位數成長

先進封裝市場強勁，助攻相關設備廠營運，導電漿廠勤凱（4760）昨（13）日表示，開發出應用於製程內的材料、合金膏，全力搶...

臺慶科新品出貨將大增

DDR5明年有望迎來爆發潮，電感大廠臺慶科（3357）昨（13）日表示，公司新世代記憶體模組上的相關產品Mini Mol...

大學光前三季 EPS 9.75元 同期新高

大學光（3218）昨（13）日公告第3季財報，受到中國大陸關閉營運據點影響，加上費用率略為提高，壓縮單季毛利率表現，第3...

中傑下月中旬掛牌

製鞋類股再添生力軍。中傑-KY（6965）預計12月中旬掛牌上市，今（14）日將舉辦上市前業績發表會。董事長劉安哲表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。