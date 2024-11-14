銳澤上櫃 啟動蜜月行情

銳澤（7703）昨（13）日以每股承銷價120元掛牌上櫃，股價開高走高，一度衝上168.5元，終場收160元、漲40元，漲幅33.3%，啟動新股掛牌蜜月行情。

銳澤成立於2007年，以氣體二次配管工程業務起家，並於2014年起陸續取得當時華亞科（現為台灣美光）、台積電、華邦、南亞科、台勝科等高科技半導體產業客戶氣體二次配管工程、主系統及一站式服務（Turnkey）統包案件承攬資格，為台灣前三大半導體氣體二次配管工程業者。

銳澤前三季合併營收13.19億元，稅後純益1.52億元，每股純益4.8元。銳澤總經理周谷樺表示，2024年是銳澤大步邁向國際化的一年，繼追隨半導體客戶赴日本設立營運據點後，將再南向新加坡設立子公司，並在IPO後加速國際化人才培育作業。他強調，銳澤將在母公司聖暉朋億集團資源支持下，加大拓展承接金額較龐大的主系統業務，以推升營運成長。

展望未來，銳澤預期，隨著各國持續推動半導體在地生產趨勢，帶動全球知名半導體晶圓廠、封測廠等擴廠需求明顯增溫，尤其在高端製程技術的進步和需求驅動下，對相關設備以及後端封裝測試的需求提升，銳澤積極透過整合氣體製程上、下游資源，以開拓台灣、日本、新加坡區域市場布局。