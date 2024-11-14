富櫃200發表會 二連發

櫃買中心配合上櫃公司2024年第3季財務報告的公布，精心規劃一系列「櫃買市場業績發表會」。繼11月12日舉辦的「通信網路」業績發表會獲投資人熱烈迴響後，櫃買中心於11月18日（周一）及20日（周三）接續推出二場次「富櫃200」主題的業績發表會，舉辦地點為櫃買中心11樓多功能資訊媒體區，歡迎投資人踴躍報名參加。

櫃買中心表示，「富櫃200指數」挑選具流動性、且市值規模最大的200檔上櫃股票為成分股，該指數與臺灣中小型股票漲跌變化息息相關，是追蹤上櫃股票市場走勢之最佳指標，亦為投資我國中小型股票之首選。

因此，特別安排以「富櫃200」為主題，於11月18日邀請富櫃200指數成分股中，從事精密零組件整合製造的廠商千附精密（6829）、工業電腦廠新漢及艾訊與會；另於11月20日邀請半導體載具及設備製造商家登、隱形眼鏡製造商精華，及烘焙設備製造商新麥到場說明。

為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，加強投資人對櫃買市場的認識，本系列業績發表會主題豐富，後續於11月25至27日還有「居家生活」、「AI產業鏈」及「電子科技」等三場主題，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加（櫃買中心網址：http://www.tpex.org.tw）。

另11月18至27日等四場次之業績發表會，投資人也可透過櫃買中心網站收看即時轉播（櫃買中心首頁>影音直播）。

此外，為令未能即時參與活動的投資人也能了解上開公司營運狀況及未來發展策略，各場次活動皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎投資人至櫃買中心網站（「首頁/最新訊息/櫃買影音」）查詢。