中傑下月中旬掛牌
製鞋類股再添生力軍。中傑-KY（6965）預計12月中旬掛牌上市，今（14）日將舉辦上市前業績發表會。董事長劉安哲表示，製鞋產業景氣復甦，中傑明年起「遍地開花」，包括越南、印尼及印度都有新產能陸續開出，未來營運成長可期。
中傑今年預計生產4,000萬至4,100萬雙鞋；隨著印度新廠將在明年第1季投產、越南北件新廠第2季投產，預計明年生產雙數上看4,300萬至4,400萬雙鞋，印尼新廠則規劃2026至2027年投產。
中傑2023年合併營收227.4億元，每股稅後純益13.55元；今年前三季合併營收202.3億元，稅後淨利12.91億元、年減8.0%，每股稅後純益已達9.22元。
New Balance全球三大供應商之一的中傑，1983年發跡於台中大雅，深耕製鞋領域40餘年，專業製造世界一流品牌運動鞋、皮鞋和休閒鞋等鞋品，主要生產基地分布於亞洲地區，包含越南、中國各地，每年可生產約4,000萬雙鞋。
中傑主要合作客戶包含：New Balance、ANTA(FILA)、LI-NING、Columbia(Sorel)、Clarks、lululemon、HUGO BOSS、UA、ARIAT、OluKai、SUN DAY RED。其中New Balance占營收比重達52%，ANTA占12%、LI-NING約占10%。
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