準備抽新股！這檔12月5日上市 若抽中有機會賺13.3萬元

本周還有2檔將展開競價拍賣作業，預計在12月初掛牌，LINEPAY（7722）預計11月25至27日辦理公開申購，12月5日掛牌上市，承銷價暫定508元，以13日興櫃價格641元計算，若是抽中，有機會獲利13.3萬元；另外，久昌（6720）將在12月4日掛牌上櫃，承銷價138元，以13日興櫃價格184.5元計算，若是中籤有機會獲利4.65萬元。

LINEPAY競價拍賣將在11月15至19日展開，開標日為11月21日，競標張數6,080張，最低投標價格409.68元；公開申購則在11月25至27日進行，承銷價暫定508元，11月29日抽籤，12月5日掛牌上市。

久昌競價拍賣在11月14日至18日展開，競標張數2,280張，最低投標價格120元，11月20日開標；公開申購則在11月22日至26日進行，承銷價暫定138元，12月4日掛牌上櫃。

LINEPAY為本土最大行動支付品牌，提供包括「支付」、「點數」和「行銷」三大面向完整配套服務，建構完整生態圈，累計今年前3季營收45.3億元，年增32.3%；稅後純益4.79億元，年增27%，每股純益7.99元，年增29.7%，今年前3季的營收與淨利表現已接近去年全年水準。

LINEPAY核心業務包括第三方支付事業、聯名卡及點數回饋卡服務、企業廣告行銷服務；累計今年前10月營收51億元，年增31%；用戶數突破1,270萬戶，累積支付據點超過57萬處，穩坐台灣支付龍頭。

久昌2011年成立，累計今年前3季合併營收3.83億元，營業毛利2.1億元，營業利益1.2億元，稅後純益1.05億元，每股純益4.71元；久昌有超過95%的營收來自霍爾IC產品線，近年切入電競應用，打入歐系線性電競鍵盤客戶供應鏈，且成為主要供應商，是全球首家將霍爾IC應用在電競鍵盤的IC設計業者。