力麒財報／前三季稅後純益5997萬元、年減71% EPS 0.08元
力麒（5512）13日公告，累計今年前三季稅後純益5,997.1萬元，年減71％；每股稅後純益（EPS）0.08元。市場預估，若以公開資訊計算，預估力麒第3季單季獲利大約損益兩平。
力麒今年僅成屋「力麒天沐」、「力麒家家富富」部分互別可銷售認列，不過公司手握約11個個案，準備中的個案範圍包括北投大業路、信義區富陽危老案、汐止都更案等，在手儲備個案達426億元，總計在手庫存量約686億元，為往後幾年奠定業績。
力麒指出，目前推案主力遍布雙北都會區段，未來持續以購地、都更及危老等多元開發模式，推動優質合宜建築，此外，中小坪數已經成為主流，未來公司也會朝此方向規劃，但若手中有地段位置絕佳、基地方正等土地，依然不排除會做中大坪數的考量。
推案方面，力麒今年推出「松江企業總部案」、內湖環山路A案「力麒・寰山」、中山北路都更案，全年推案量達約260億元。
水資源方面，力麒聯手子公司山林水及新宏興營造奪下「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運BTO案」、總興建金額高達80億元，預計2028年底開始提供台積電楠梓產業園區用水，全期完工後將是國內供應半導體製程的最大再生水廠。
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