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聯上法說會／明年陸續推6個建案銷售 土地成本低、獲利可期

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

聯上（4113） 13日舉行法說會，該公司指出，自明年第1季起將陸續推出6個建案銷售，合計總銷達313億元的個案自2027年開始完工入帳，為期至2030年，由於取得土地成本非常具競爭力，將可挹注穩定獲利。

該公司指出，分析今年營運表現，主要業績除位於高雄火車站商圈「聯上V1」的成屋銷售外，包括總銷18億元的「聯上鉑麗」建案、總銷40億元的「聯上海棠」建案和總銷22億元的「聯上WE」建案完工入帳，均有所貢獻。

以第3季財報來看，單季淨利1.38億元，相較去年同期由虧轉盈，每股純益為0.64元；累計今年前三季交出稅後純益7.03億元成績單，每股純益3.31元。

展望前景，聯上進一步表示，規劃自第1季起將陸續推出已開工的高雄、台南多個建案開始銷售；高雄部分，包括有總銷40億元的高雄左西段案、總銷30億元的高雄加昌段案、總銷28億的高雄明仁段案，以及總銷35億元的五福案。

台南部分，除總銷45億元的「精忠商二案」外，預計明年第2季或第3季開工、總銷達145億元的「精忠住三案」也將隨後推出銷售，上述合計推案量約313億元，可自2027年起陸續完工入帳，為期至2030年。

據了解，台南精忠二村眷改都更案是聯上於2020年以總價16.26億元得標，占地5,601坪規劃興建2至3房大樓，由於鄰近台南房市行情最貴的平實營區，市場預期開價起碼每坪5字頭起跳。

建案 房市 每股純益 都更

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