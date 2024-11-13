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網家財報／連續七季虧損 第3季每股淨損1.21元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

網路家庭（8044）集團13日召開董事會並公布第3季財務報告。第3季營收84.51億元，持平上季，年減13.4%，但年減幅度較上半年擴大；合併稅後淨損1.20億元，較上季擴大，與去年同期接近；歸屬於母公司業主稅後淨損1.71億元，較上季淨損1.05億元減少，較去年同期淨損1.55億元擴大；每股稅後淨損1.21元，較上季每股淨損0.75元高，高於去年同期每股稅後淨損1.16元，為連七季虧損。

今年前三季累計合併營收265.55億元；合併營業虧損由去年同期的4.20億元縮小至1.43億元；合併稅前淨損由去年同期的2.15億元降至1.19億元；合併稅後淨損由去年同期的2.51億元小幅收斂至2.21億元；歸屬於母公司業主稅後淨損從去年同期的3.62億元縮減至3.52億元，每股稅後淨損由去年同期的2.82元收斂至2.49元。前三季合併營業虧損、稅前及稅後虧損相較於去年同期收斂。

網路家庭指出，今年前三季國人出國旅遊熱潮延續 ，消費預算大幅流向觀光旅遊、休閒娛樂及實體消費，同時，在PC、手機等消費性電子產品需求疲弱因素續存下，營收復甦動能仍受限。集團旗下B2C電商事業持續聚焦於產品銷售組成、毛利結構及費用面的優化，追求體質健康的營收增長，致力於實現重返成長軌道的目標。

PChome 24h購物除專注於提升3C家電的核心服務價值、強化生活百貨類商品的豐富齊全度外，亦透過異業結盟和推出創新OMO服務來深耕會員經營與平台差異化，積極重塑品牌形象，走入消費者日常。B2C電商事業前三季銷售趨勢來看，生活百貨類中的旅遊用品、電子票券、戶外休閒、電子書及閱讀器的買氣較為亮眼；非3C生活百貨類的營收占比已從去年同期的29%提高至31%。3C家電的終端消費需求仍待提振，前三季營收出現較大的年減幅．不過，在旅遊3C和電競周邊商品則有較為強勁的銷售動能。

消費 營收

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