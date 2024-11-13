國邑法說會／簽約金入帳帶動10月營收1.13億元 看好2新藥發展潛力

國邑*（6875）13日舉行法說會，總經理甘霈表示，原定今年完成藥械組合新藥L606的兩個區域授權案目標提前達陣，公司將繼續推進其他重點市場的授權洽談。此外，L608也完成與美國FDA的Pre-IND會議，獲得正向回應，預計明年年中提交治療全身硬化症合併指端潰瘍（SSc-RP/DU）的二期臨床試驗申請。看好二大主力新藥的發展潛力，對公司未來營運樂觀看法不變。

國邑藥品繼去年與美商Liquidia簽署L606的北美市場獨家授權後，今年再連下二城，分別與Menagen簽訂L606於中東、北非及土耳其（MENAT）地區的獨家商業化授權合約，以及與Liquidia增修合約，拓展授權區域至歐洲、日本等主要市場。目前L606揭露的授權總里程碑金合計達3.8625億美元（約新台幣123億元），創下近年全球肺動脈高壓吸入藥物最高金額授權記錄。

甘霈指出，Liquidia是美國前二大曲前列環素藥物開發公司，擁有相當豐富的臨床試驗能量與專業經驗，此次深化與Liquidia的夥伴關係，憑藉Liquidia在美國進行治療PAH（第一類肺高壓）三期臨床試驗所累積的收案經驗及相關資料數據分析，將有助以最快速度提交治療PH-ILD（第三類肺高壓）的全球多國多中心三期臨床試驗申請，推動L606進軍美國以外市場，目標成為第一個全球核准治療PH-ILD新藥。

L606是以微脂體包覆曲前列環素（treprostinil）的新劑型藥物，用於治療PAH與PH-ILD，國邑並已開發出自有專屬霧化器，掌握全套「藥物＋器械」核心技術，奠定獨特的產業地位。

國邑藥品表示，在已上市競品中，PAH的唯一競品仍是Tyvaso。但Tyvaso需每4小時投藥一次，L606一天只需2次即可達到全天候的藥物覆蓋，不因睡眠中斷，且可減少上呼吸道的藥物刺激，並降低副作用。授權夥伴Liquidia在美國進行治療PAH三期臨床試驗的期中結果顯示，安全性佳、且受試者都能維持長期穩定用藥，遠優於目前所有已上市競品，未來市場規模擴展可期。

至於其他在臨床階段中競品，如Aerovate、Aerami等，皆已先後宣告失敗或退出競爭。此外，在PH-ILD領域，雖然有愈來愈多的治療藥物進入臨床研究開發，但迄今L606仍居領先優勢。

甘霈進一步表示，肺動脈高壓素有「心臟癌症」之稱，過去因診斷不易，致死率高；隨著診斷技術進步、數位及遠距醫療普及，可提及早發現並介入治療，加上藥物開發的持續投入，驅動肺動脈高壓市場同步增長，預估2032年全球市場規模達122億美元，五年複合成長率為5.5%，公司有信心L606可以為患者帶來新的治療希望。

在營運方面，受惠認列L606的授權簽約金挹注，帶動國邑藥品10月營收達1.13億元，累計前十月營收1.63億元。因臨床中新藥尚未上市，前三季仍然虧損，然而公司現金、約當現金及按攤銷後成本衡量之金融資產達16.13億元，足可支應各項新藥現階段的臨床試驗推進，此外，公司也將持續進行其他重點市場，包括中國大陸、韓國、東南亞區域的商業化授權，完善L606的全球授權布局，並伺機展開L608的商業拓展，洽談區域合作或授權的機會，擴增現有產品的市場價值，對未來營運展望抱持正向樂觀。