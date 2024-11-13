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LINEPAY將自15日起競拍 暫定12月5日掛牌

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
本土最大行動支付品牌LINEPAY（7722）配合上市前公開承銷，對外競價拍賣6,080張，競拍底價409.68元，最高得標張數782張，暫定承銷價508元。圖／LINEPay提供
本土最大行動支付品牌LINEPAY（7722）配合上市前公開承銷，對外競價拍賣6,080張，競拍底價409.68元，最高得標張數782張，暫定承銷價508元。圖／LINEPay提供

本土最大行動支付品牌LINEPAY（7722）配合上市前公開承銷，對外競價拍賣6,080張，競拍底價409.68元，最高得標張數782張，暫定承銷價508元。競拍時間為11月15日至19日，11月21日開標；11月25日至27日辦理公開申購，11月29日抽籤，暫定12月5日掛牌。

因應行動支付市場快速增長和消費者對無接觸支付需求增加，LINE Pay提供包括「支付」、「點數」和「行銷」三大面向完整配套服務，建構完整生態圈並取得亮眼成績，更運用多項創新技術持續保持市場競爭優勢。今年前三季累計營收45.3億元，年增32.3%；稅後淨利4.79億元，年增27.0%；每股純益7.99元，年增29.7%。今年前三季的營收與淨利表現已接近去年全年水準，充分展現公司在市場中的穩健成長與長期競爭力。

台灣行動支付市場快速成長，市場規模預期將大幅擴張。LINE Pay提供便利的付款方式，用戶綁卡數超過1,830萬張，全台擁有超過57萬處線上及線下支付據點，更透過一年超過700檔的行銷活動，與各類型商店進行深度及廣度的合作，讓用戶在日常生活中都能隨時使用並享受到LINE Pay的優惠及好處，持續為用戶及商戶創造最大價值，帶動LINE Pay交易量持續提升。

LINE Pay以支付服務為核心，發展出獨創性點數服務，與多家銀行合作發行LINE POINTS點數回饋卡，總發卡數已突破800萬張，讓用戶在消費時即能獲得LINE POINTS回饋，更運用LINE POINTS的高流通性提供商店行銷解決方案，串連點數、點數回饋卡、行銷解決方案，建構自主循環成長且逐步擴大的點數生態圈，進一步發展成為行銷平台，提升整體營收。

LINE Pay發展的行銷平台為商戶提供豐富的行銷解決方案，包括LINE POINTS、官方帳號推播、優惠券等多樣資源，幫助商戶提升交易量和用戶黏著度，並透過大數據分析，讓商戶能夠針對目標族群進行精準推播，利用優惠活動刺激消費需求。LINE Pay強大的品牌知名度與行銷資源，讓大型商戶及中小型店家在數位行銷領域都更具競爭優勢，達成更佳的客流量轉化效果。

LINE Pay更持續投入各項支付技術、資安技術與資料保護、AI及AR等的研發創新與運用；其中，利用AI精準分析用戶行為，為用戶量身打造專屬優惠，為商店引流潛在客戶，創造用戶與客戶的雙贏互動；同時在地圖服務中導入AR技術，透過手機鏡頭即能顯示合作商店位置及產品資訊，增強實地導航與發現體驗。

LINE Pay 行動支付

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