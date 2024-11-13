大毅攻AI應用拚營運成長 越南新廠明年首季運作

被動元件廠大毅今天預估，2025年營運審慎樂觀目標成長，在人工智慧AI應用與客戶密切配合，看好需求增加帶動銷售。此外，大毅越南新廠興建中，預計今年12月完工，明年第1季開始運作。

大毅下午舉行線上法人說明會，展望2025年營運，大毅表示審慎樂觀，持續評估觀察地緣政治因素，明年營運目標成長，持續與AI應用客戶配合，中高低階用料配置，看好整體需求增加帶動銷售，持續關注終端伺服器出貨狀況。

在東南亞布局，大毅指出越南新廠興建中，預計今年12月完工，明年第1季開始運作，馬來西亞檳城廠持續布局SMD晶片電阻測試包裝、以及傳統電阻前段製程。

法人問及晶片電阻價格走勢，大毅指出，目前市場供需平衡，價格平穩，並未有不良競爭態勢。談到產能利用率，大毅表示，目前整體稼動率落在7成至8成。

展望未來發展策略，大毅表示，產品著重小型化、利基化、高規格，布局高精密微型和高可靠度產品；優化產品結構和新應用；增加海外生產和行銷據點；並建構工業4.0智慧工廠。

大毅主要產品包括電流感測元件、薄膜與保護元件、厚膜電阻等，預估2025年電阻類業績比重，將從今年第3季的60%降至52%，保護和感測元件占比將從40%提升約48%；從通路來看，直銷占比約64%，代工占15%，代理商占21%。

從區域來看，今年大中華地區占比較2023年微降至72%，亞洲占比維持19%，美洲占比維持7%，歐洲微升至2%。

從應用來看，大毅預期2025年在消費型電子占比，將從今年第3季的27%降至22%，電腦周邊占比從12%升至14%，通訊占比維持21%，工業占比從18%提升至20%，車用也從18%升至20%。

大毅前3季合併營收新台幣36.63億元，年增6%，毛利率19%，年減1個百分點，營業利益率8%，年減2個百分點，累計稅後獲利3.2億元，年減5%，每股純益（EPS）為2.21元，低於去年同期的2.34元。