誠品生活法說會／打造虛實融合生態圈 明年台南碳佐麻里大店將開幕

誠品生活（2926）13日召開法說會，誠品生活指出，目標打造虛實融合（OMO）全通路文化生活生態圈，將持續整合線上下的系統、客戶資料與消費數據分析，更精準掌握受眾輪廓，並融合線上下通路相關服務與行銷策略，依據顧客當下的需求與偏好，提供個人化的銷售與服務，精準行銷。

誠品生活第3季稅後純益1,050.9萬元，較去年虧轉盈，每股稅後純益（EPS）0.23元，今年以來獲利首度轉正；累計今年前三季稅後虧損1,153.1萬元，每股虧損0.24元。

誠品生活近年積極線上、線下全面發展，線下方面，目前國內共有39家店，包括旗艦店1家、大型店4家、中型店16家、小型店16家及委管2家，海外則有14家店，以香港店數最多，中小型店面共11家，其餘東京、吉隆坡及蘇州各1家。

誠品生活指出，商場規劃以複合通路經營與多元化通路開發為經營主軸，聚焦文化創意產業，致力結合在地人文特色，為文化場域創造獨特風格與調性。同時連結文化動能與通路營運專業，為顧客提供融合「人文、藝術、創意、生活」理念之商品、服務與空間。

值得一提的是，受惠疫情後觀光人潮復甦，誠品生活大型店面表現相當不錯，誠品生活指出，誠品生活松菸店接棒營業24小時後，業績翻倍成長，加上受惠台北大巨蛋人潮，未來有望持續維持好成績，而前陣子新開的台中480店表現也不錯。

此外，誠品生活近年積極拓店，今年也重返北車商圈，開設800坪空間的中型店，明年上半年還有台南碳佐麻里大店將開幕，有望再度掀起當地一股文青熱潮。

線上方面，誠品生活指出，目前已有逾480萬名的記名會員，將持續擴大服務，提供全台最豐富書籍，精選全球首發文具、生活風格選品、食品與生鮮食材等豐富品項，結合誠品APP「馬上知、隨時購、免帶卡、免等待、權益通」等五大特色，一鍵快速下單，藝文資訊即選即看，再透過倉儲型物流、機器人快速理貨自動化設備及多樣化物流配送服務，為會員提供更加完善的誠品生活OMO全通路體驗。

餐旅事業方面，誠品生活指出，誠品行旅今年首度獲利，今年前三季平均住房價為6,900元，住房率65.8%，平均房收益4,600元，較台北市觀光飯店平均房收益3,400元，多出1,200元。