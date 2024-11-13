快訊

天兔颱風估明發海陸警 暴風圈恐觸2地降雨熱區曝光

台北市白天比晚上多65萬人 超出人數以「這一區」最多

「新新併」送件卡關？ 台新金、新光金發布4點聯合聲明

三聯財報／前三季稅後純益1.46億元、年減12.1% EPS 3.33元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

計量科技服務廠計量科技服務廠三聯（5493）董事會13日通過今年第3季財報，累計前三季合併營收32.76億元，年增23.3%。毛利率13.74%，年減1.01個百分點。稅後純益1.46億元，年減12.1%；每股稅後純益3.33元。

三聯第3季合併營收11.37億元，季增4.1%，年增16.4%，來到單季史上新高。毛利率14.42%，分別季增0.3及年減0.12個百分點。稅後純益1,468萬元，季減85.4%，年減82.8%；每股稅後純益0.33元。

三聯表示，今年第3季獲利呈大幅衰退走勢，主要與營業費用增加，及提列金融資產評價損失有關。三聯累計前十個月合併營收36.35億元，年增22.57%。13日股價下跌3.8元，成交量268張，收88.3元。

毛利率 營收

延伸閱讀

漢唐前三季獲利創新高 法人樂觀看待後市營運

誠品生第3季EPS 0.23元 雷虎-0.21元

印能前三季 EPS 30.28元 純益增五成

穎崴前三季 EPS 24.08元 AI 應用出貨旺

相關新聞

銳澤120元掛牌上櫃早盤衝上168.5元高點 展開蜜月行情

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703）13日以每股承銷價120元掛牌上櫃，開盤價為166.5元，漲幅達3...

銳澤掛牌上櫃展開蜜月行情 中籤者開盤賣可賺4.65萬

高科技廠房氣體供應系統解決方案廠商銳澤（7703）13日以每股120元掛牌上櫃，早盤以166.5元開出，上漲46.5元，...

兆利前3季每股賺6.07元 擬發行15億元無擔保公司債

受美元貶值造成匯損影響，軸承廠兆利公布第3季營收新台幣21.48億元，季減5.9%、年減16.8%；稅後純益7223億元...

印能前三季 EPS 30.28元 純益增五成

興櫃股王印能科技（7734）昨（12）日公告今年第3季財報，單季獲利9,800萬元，季減56.25%、年減22.83%，...

旺矽帶勁 第3季每股賺6.89元

探針卡暨設備廠旺矽（6223）昨（12）日公告第3季稅後純益6.49億元，續創新高，季增19.52%，年增57.14%，...

神準布局美國製造

網通廠神準（3558）（12）日參加櫃買中心業績發表會，董事長蔡文河表示，庫存去化可望在年底告一段落，AI IPC新產品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。