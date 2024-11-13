三聯財報／前三季稅後純益1.46億元、年減12.1% EPS 3.33元
計量科技服務廠計量科技服務廠三聯（5493）董事會13日通過今年第3季財報，累計前三季合併營收32.76億元，年增23.3%。毛利率13.74%，年減1.01個百分點。稅後純益1.46億元，年減12.1%；每股稅後純益3.33元。
三聯第3季合併營收11.37億元，季增4.1%，年增16.4%，來到單季史上新高。毛利率14.42%，分別季增0.3及年減0.12個百分點。稅後純益1,468萬元，季減85.4%，年減82.8%；每股稅後純益0.33元。
三聯表示，今年第3季獲利呈大幅衰退走勢，主要與營業費用增加，及提列金融資產評價損失有關。三聯累計前十個月合併營收36.35億元，年增22.57%。13日股價下跌3.8元，成交量268張，收88.3元。
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