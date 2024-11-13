快訊

桃園義消出勤民宅捕蜂...遭大批虎頭蜂群攻擊 1義消身亡

南投棒球教練18年來猥褻、性侵22名國小球員 法院重判13年

否認對美軍購4800億 顧立雄：國防部沒提清單

永捷財報／前三季獲利年增201％ 10月營收1.1億元、年增223％

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

永捷（4714）近日公告2024年第3季營運成果，前三季稅後淨利2,557萬元，年增201%，每股稅後純益（EPS）0.16元，年增167％。永捷同步公布10月合併營收1.1億元，月增26％，年增223％，遞出近四年又10個月單月營收新高成績；累計今年前十月營收6.48億元，年增53％，比去年全年營收5.17億元成長25％。

永捷表示，公司近年來積極運用旗下核心產品，包括環保水性PU樹脂、高固含量水性溶劑及可撓式HC材料，憑藉其優越的環保性能及穩定的產品品質，在ESG與摺疊式手機浪潮中具有強勁的市場競爭力。受惠於運動品牌、半導體與建築業的需求增溫，永捷訂單出貨也呈穩健的態勢，優化整體產品結構、產能稼動率也提升，助力前三季毛利率較去年同期的17.8％增加至19％，本期淨利也年增201％，在整體經濟壓力下仍展現出穩健的獲利能力。

根據國外機構360iResearch研究報告指出，全球合成皮革市場規模在2023年達692.1億美元，預計2024年將達732.5億美元，2030年將達1,081.6億美元，年複合成長率為6.58％，驅動合成皮革市場規模放大的主要原因在於隨著消費者對無動物產品的偏好增長，純素皮革需求大幅提升，加上生物基材料等新型環保技術的應用預計將推動市場成長，其材料旨在模仿真皮的紋理、顏色和一致性，而不存在與動物皮革相關的道德和永續性問題，而主要的應用產業即涵蓋包括汽車內裝領域、時尚、鞋類與家具等，為永捷及子公司帶來良好的業務開拓空間。

永捷與子公司信立（4303）的整合效益，已明確展現在包括環保水性PU樹脂、高固含量水性溶劑等開發與應用上，結合普大後，更躍升為台灣規模最大的PVC、PU合成皮與真皮貼合一條龍實體生產線，透過上下游無縫整合，將有效提升供應鏈的效率，降低生產成本，並加強對市場需求的快速反應能力，提升了台灣在合成皮市場的競爭力，也促進了高品質、高附加價值產品的開發。

展望2024年底之前，永捷維持慎樂觀看法。永捷持續積極深化傳統PU市場，擴大環保無毒PU樹脂材料，同時擴增公司在可撓式HC材料在折疊式面板應用技術相關裝置之市場份額。此外，在不動產事業方面，隨著旗下包括長榮泰山、荷久暻等兩大不動產個案將陸續於今、明兩年步入完工交屋旺季，永捷2024年營運有望在多項市場範疇拓展成果、兩大事業動能效益展開，有機會呈跳躍式的成長態勢。

營收 環保

延伸閱讀

「硬豆腐」不適合補鈣？教授揭豆製品4種常見食品添加物功用

台南不動產公司欠稅罰633萬 停業前忙處分財產 負責人遭管收

REITs擁三多 績效正點

「富過三代」論壇，好評爆棚！高資產族傳承需求超乎想像！聯合報系聯合線上X達永建設集團X台新銀行 共同舉辦

相關新聞

銳澤120元掛牌上櫃早盤衝上168.5元高點 展開蜜月行情

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703）13日以每股承銷價120元掛牌上櫃，開盤價為166.5元，漲幅達3...

銳澤掛牌上櫃展開蜜月行情 中籤者開盤賣可賺4.65萬

高科技廠房氣體供應系統解決方案廠商銳澤（7703）13日以每股120元掛牌上櫃，早盤以166.5元開出，上漲46.5元，...

兆利前3季每股賺6.07元 擬發行15億元無擔保公司債

受美元貶值造成匯損影響，軸承廠兆利公布第3季營收新台幣21.48億元，季減5.9%、年減16.8%；稅後純益7223億元...

印能前三季 EPS 30.28元 純益增五成

興櫃股王印能科技（7734）昨（12）日公告今年第3季財報，單季獲利9,800萬元，季減56.25%、年減22.83%，...

旺矽帶勁 第3季每股賺6.89元

探針卡暨設備廠旺矽（6223）昨（12）日公告第3季稅後純益6.49億元，續創新高，季增19.52%，年增57.14%，...

神準布局美國製造

網通廠神準（3558）（12）日參加櫃買中心業績發表會，董事長蔡文河表示，庫存去化可望在年底告一段落，AI IPC新產品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。