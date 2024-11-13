永捷財報／前三季獲利年增201％ 10月營收1.1億元、年增223％

永捷（4714）近日公告2024年第3季營運成果，前三季稅後淨利2,557萬元，年增201%，每股稅後純益（EPS）0.16元，年增167％。永捷同步公布10月合併營收1.1億元，月增26％，年增223％，遞出近四年又10個月單月營收新高成績；累計今年前十月營收6.48億元，年增53％，比去年全年營收5.17億元成長25％。

永捷表示，公司近年來積極運用旗下核心產品，包括環保水性PU樹脂、高固含量水性溶劑及可撓式HC材料，憑藉其優越的環保性能及穩定的產品品質，在ESG與摺疊式手機浪潮中具有強勁的市場競爭力。受惠於運動品牌、半導體與建築業的需求增溫，永捷訂單出貨也呈穩健的態勢，優化整體產品結構、產能稼動率也提升，助力前三季毛利率較去年同期的17.8％增加至19％，本期淨利也年增201％，在整體經濟壓力下仍展現出穩健的獲利能力。

根據國外機構360iResearch研究報告指出，全球合成皮革市場規模在2023年達692.1億美元，預計2024年將達732.5億美元，2030年將達1,081.6億美元，年複合成長率為6.58％，驅動合成皮革市場規模放大的主要原因在於隨著消費者對無動物產品的偏好增長，純素皮革需求大幅提升，加上生物基材料等新型環保技術的應用預計將推動市場成長，其材料旨在模仿真皮的紋理、顏色和一致性，而不存在與動物皮革相關的道德和永續性問題，而主要的應用產業即涵蓋包括汽車內裝領域、時尚、鞋類與家具等，為永捷及子公司帶來良好的業務開拓空間。

永捷與子公司信立（4303）的整合效益，已明確展現在包括環保水性PU樹脂、高固含量水性溶劑等開發與應用上，結合普大後，更躍升為台灣規模最大的PVC、PU合成皮與真皮貼合一條龍實體生產線，透過上下游無縫整合，將有效提升供應鏈的效率，降低生產成本，並加強對市場需求的快速反應能力，提升了台灣在合成皮市場的競爭力，也促進了高品質、高附加價值產品的開發。

展望2024年底之前，永捷維持慎樂觀看法。永捷持續積極深化傳統PU市場，擴大環保無毒PU樹脂材料，同時擴增公司在可撓式HC材料在折疊式面板應用技術相關裝置之市場份額。此外，在不動產事業方面，隨著旗下包括長榮泰山、荷久暻等兩大不動產個案將陸續於今、明兩年步入完工交屋旺季，永捷2024年營運有望在多項市場範疇拓展成果、兩大事業動能效益展開，有機會呈跳躍式的成長態勢。